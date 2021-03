Dießen: Polizei sucht 74-Jährige

Die Polizei in Dießen am Ammersee ist noch immer auf der Suche nach der 74-Jährigen Waltraud Resch. Sowohl Samstag als auch Sonntag verliefen die Suchaktionen ohne Erfolg – jetzt bittet die Polizei alle TOP FM Hörer um Hilfe. Die Rentnerin war am Samstag aus dem AWO-Seniorenheim verschwunden – sie ist dement und auf Hilfe angewiesen.

Frau Resch trägt einen weinroten Pullover, dunkelblaue Jeans, vermutlich Hausschuhe und führt eine schwarze Handtasche bei sich.

Frau Resch ist dement und hat einen auffälligen leicht schlürfenden Gang.