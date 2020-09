In Dießen im Landkreis Landsberg ist die Polizei auf der Suche nach einem bislang unbekannten Täter. Er soll bereits vergangene Woche Freitag im Oberen-Albaner-Weg die Radschrauben an einem Auto gelockert haben. Die 51-jährige Fahrerin bemerkte die Geräusche auf der Heimfahrt und fuhr zur Werkstatt. Dort sagte man ihr, dass die Radschrauben gelockert wurden. Wer Hinweise hat, meldet sich bitte an die Polizei.