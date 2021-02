Dießen: Repaicafé bietet Online-Hilfe an

Nicht wegwerfen, sondern einem Gegenstand lieber ein zweites Leben einhauchen. Dafür sind die Repaircafés im TOP FM Land da. Doch die müssen ja aktuell auch geschlossen bleiben. Das Repaircafé in Dießen bietet seine Hilfe deshalb jetzt online an. Per Videokonferenz versuchen die Tüftler Tipps zu geben und gemeinsam mit den Kunden die kaputten Gegenstände zu reparieren – zum Beispiel Waschmaschinen, Uhren oder auch Drucker. Heute und morgen könnt Ihr Euch noch bei den Online-Reperaturhilfen zuschalten – heute zwischen 19 und 21 Uhr, morgen von 14 bis 16 Uhr. Einen Link gibt’s hier.