Der Gemeinderat in Dießen am Ammersee kommt heute Abend zu einer Sondersitzung zusammen, bei der es nur um einen Baum geht. Die Weide steht am Ufer. Dort soll aber eine neue Uferbefestigung gebaut werden, und der Baum steht im Weg. Der Gemeinderat will nun heute in einer Sondersitzung darüber abstimmen, ob der Baum gefällt wird oder nicht. Einige Mitglieder wollen aber die Planerin der Uferbefestigung in Haftung nehmen, da der Gemeinderat nie wollte, dass der Baum verschwindet.