Dießen: Töpfermarkt fällt heuer erneut aus

Auch in diesem Jahr kann der Töpfermarkt in Dießen am Ammersee nicht stattfinden. „Schweren Herzens müssen wir nun auch im zweiten Jahr den beliebten und bekannten Töpfermarkt absagen, der für unsere Marktgemeinde von so großer Bedeutung ist. Die aktuelle Pandemielage lässt leider, trotz derzeit niedrigen Inzidenzen, keine wirklich verlässliche Prognose und Sicherheit für eine Durchführung zu“, so Diessens erste Bürgermeisterin Sandra Perzul. Im Normafall zieht der Dießener Töpfermarkt rund 60 000 Besucher an.