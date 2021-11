Dießener Filmemacher räumt bei Filmfestivals ab

"And the Winner ist Bernhard Holzer!" Der 22-jährige Filmemacher hier aus Dießen am Ammersee träumt natürlich davon, diesen Satz einmal bei der Oscar-Verleihung zu hören. Immerhin hat er ihn nun schon aber drei Mal bei Filmfestivals gehört. Dort hat er jeweils mit seinem Kurzfilm „Collapsing Timelines“ in der Kategorie „Bester Science-Fiction-Film“ gewonnen. Nach dem „Magib Film Festival“ in Augsburg und dem „Berlin Indie Film Festival“ hat er nun auch beim „Thessaloniki Free Short Festival“ den ersten Preis abgeräumt. Als Nächstes plant Holzer nun einen Langfilm. Hier könnt Ihr kostenlos seinen preisgekrönten Kurzfilm sehen.