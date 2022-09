Digitaler Erinnerungsort in Fürstenfeldbruck

Vor 50 Jahren haben die heiteren Olympischen Spiele hier in Fürstenfeldbruck ihr tragisches Ende gefunden: Zum Gedenken an das Olympia-Attentat gibt es jetzt einen digitalen Erinnerungsort. Der Fliegerhorst, wo damals die Geiselbefreiung völlig schiefgegangen ist, ist nämlich noch jahrelang militärisches Sperrgebiet. Deshalb gibt es seit heute eine Website und auch eine App, die darüber aufklären, was am fünften September 1972 am Fliegerhorst geschehen ist. In der App “Erinnerungsort 72” kann man zusätzlich einen virtuellen Rundgang unternehmen.