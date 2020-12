Dinner for One – die Sendetermine

„The same procedure as every year“ – Mit diesem berühmten Satz ist der TV-Klassiker „Dinner for One“ zum absoluten Kult geworden. In Deutschland wurde der Sketch zum allerersten Mal im Jahr 1963 ausgestrahlt und war ursprünglich gar nicht für Silvester gedacht – Er wurde vor allem eingesetzt, um „Programmlücken“ zu füllen. Seit 1972 hat der 90. Geburtstag von Miss Sophie einen festen Platz im Silvesterprogramm bekommen, so auch dieses Jahr. Und hier erfahrt Ihr, wann ihr dieses Jahr den Klassiker sehen könnt:

Sendetermine

ARD:

• 31.12.2020 um 15:50 Uhr

NDR:

• 31.12.2020 um 12:00 Uhr

• 31.12.2020 um 15:45 Uhr

• 31.12.2020 um 17:10 Uhr

• 31.12.2020 um 19:40 Uhr

• 31.12.2020 um 23:35 Uhr

BR:

• 31.12.2020 um 18:45 Uhr

MDR:

• 31.12.2020 um 19:00 Uhr

WDR:

• 31.12.2020 um 17:35 Uhr

SWR

• 31.12.2020 um 12:40 Uhr

• 31.12.2020 um 16:45 Uhr

• 31.12.2020 um 19:25 Uhr

Hr Fernsehen

• 31.12.2020 um 16:45 Uhr

• 31.12.2020 um 18:45 Uhr

• 31.12.2020 um 19:10 Uhr

RBB

• 31.12.2020 um 19:00 Uhr

Streamingplattformen

• „Das Erste“-Mediathek

• „BR“-Mediathek

• „HR“-Mediathek

• „MDR“-Mediathek

• „NDR“-Mediathek

• „RBB“-Mediathek

• „SWR“-Mediathek

• „WDR“-Mediathek

• Vimeo