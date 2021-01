Was haben Filme wie Star Wars, Jurassic Park, Der Pate oder auch König der Löwen gemeinsam? Ihre letzten Szenen kann man wundervoll mit „Walk Of Life“ der Dire Straits unterlegen. Das findet jetzt jedenfalls ein YouTube Kanal mit dem Namen „Walk Of Life Project“ der eben genau das macht. Wir finden – das stimmt. Hier könnt Ihr Euch einen eigenen Eindruck davon machen.