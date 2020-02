Disney-Junior Mitmach-Kino im Cineplex Erding

Micky Maus, Donald Duck oder Goofy – Disney hat die Jugend von uns allen geprägt. Und noch immer füllen Disney Filme die Kinos. Hier im Cineplex in Erding gibt es am Sonntag eine richtig coole Aktion für Eure Kinder. Denn da findet das Disney Junior Mitmach-Kino statt. Micky Maus moderiert den einstündigen Spaß und fordert Eure Kinder zu vielen tollen Aktionen auf. Der Kinobesuch wird so auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Los geht’s um 14 Uhr, Tickets kosten 5 Euro. Einen Link zu den Tickets gibt’s hier.