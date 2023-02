DIY – Last Minute Faschingskostüme

Unsinniger Donnerstag, Rosenmontag und Faschingsdienstag. Bald wird sich auch in Oberbayern wieder verkleidet, gefeiert und natürlich werden auch wieder ganz viele Süßigkeiten gegessen. Das ist Fasching. Und das wichtigste dabei natürlich: Ein richtig cooles Kostüm. Wenn ihr jetzt auch noch keins habt und noch Inspiration sucht, dann hier unsere Do It Yourself – Last Minute Tipps für richtig coole Kostüme.

Hogwarts Schüler:

Einfach eine Schwarze Hose oder einen Schwarzen Rock anziehen. Dazu ein weißes Hemd oder eine Bluse, eine Krawatte und natürlich Socken in der jeweiligen Farbe des Hauses. Ganz wichtig ist dann natürlich noch eines der Embleme von Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff oder Slytherin. Das einfach auf Papier ausdrucken und mit einem Klebestift auf den Pulli kleben. Das hat vor allem den Vorteil, dass ihr nach der Party das Logo einfach wieder abziehen könnt, Pulli dann ein mal waschen und schon könnt ihr ihn wieder normal anziehen.

Pokerkarte:

Zunächst braucht ihr mal ein altes weißes T-Shirt. Auf das malt ihr dann auf den Bauch oder auch noch auf die Schultern, mit roter oder weißer Farbe eines der Motive. Also Kreuz, Pik, Herz oder Karo. Idealerweise könnt ihr dazu auch noch auf eure Hose oder euren Rock ein paar Spielkarten kleben. Fertig ist der Pokerkartenlook.

Pizzabote:

Bei der nächsten Pizzabestellung einfach mal nach einem extra leeren Karton fragen. Damit hättet ihr schon mal das erste Teil des Kostüms. Dazu einfach eine Jeans und ein weißes Shirt, dass ihr mit dem Namen und Logo eines Pizzalieferanten bemalt. Abrunden könnt ihr das Ganze dann noch mit einer Mütze in den Farben der italienischen Flagge. (rot, weiß, grün)

Krake:

Für die Krake braucht ihr viele Strumpfhosen. Die schneidet ihr dann auseinander und füllt sie zum Beispiel mit zusammengeknüllter Zeitung. Daraus entstehen dann die Arme. Die Enden der Strumpfhosen befestigt ihr dann zum Beispiel an eurem Gürtel. Darunter eine Leggins oder eine eher enge Hose tragen. Dazu ein einfarbiges T-Shirt und fertig ist der Krakenlook.

Freddy Mercury:

Hierfür habt ihr garantiert schon alles im Schrank. Ein weißes Tanktop oder Unterhemd, eine Jeans und vielleicht habt ihr ja sogar noch einen Nietengürtel und ein Armband daheim rumfliegen. Ganz authentisch wirds dann natürlich mit dem passenden Schnauzer dazu und ordentlich Brustbehaarung.

Astronaut:

Für das Astronautenkostüm müsst ihr Lust auf basteln haben. Der Astronautenanzug besteht einfach aus einem weißen Maleroverall. Den Helm könnt ihr aus Pappmasche basteln. Zuerst müsst ihr einen Luftballon aufblasen (etwas größer als euren Kopf) und ihn dann mit Zeitungspapier bekleben. Trocknen lassen, anmalen und ein Sichtloch reinschneiden. Den Raketenrucksack bastelt ihr dann aus einem Schuhkarten, den ihr mit Alufolie einwickelt. An die Seiten noch zwei angemalte Plastikflaschen mit Klebeband befestigen. Wer möchte, kann auch noch einen Schlauch vom Rucksack an den Helm kleben, der dann die Sauerstoffversorgung darstellt. Fertig ist euer selbstgebasteltes Astronautenkostüm.