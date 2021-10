Dorfen: 40 Jahre alte Turnhallen werden saniert

1979 war Helmut Schmidt Bundeskanzler, Jimmy Carter US-Präsident und YMCA an der Spitze der deutschen Hitparade. Und hier in Dorfen wurde eine Schulturnhalle am Gymnasium eingeweiht. Und seitdem ist nicht viel passiert. Bis 1995 kamen noch zwei Weitere hinzu, aber bis heute sind die Hallen in ihren Ursprungszuständen. Entsprechend sind die Hallen ordentlich sanierungsbedürftig und nach mehr als 40 Jahren hat der Landkreis Erding den Weg für eine Sanierung freigemacht. Bis 2025 sollen alle drei Einzelturnhallen topmodern saniert werden, denn auch nach so langer Zeit ist die Bausubstanz noch so gut, dass sie nicht abgerissen werden müssen.