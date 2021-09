Dorfen: A94 soll bessere Lärmdämmung bekommen

Es ist ein leidiges Thema für die Anwohner hier in Dorfen: Die A94 ist einfach sehr laut. Das Problem: Die Autobahn ist so laut wie gerade noch erlaubt. Eigentlich muss also nicht nachgebessert werden. Aber jetzt gibt es eine gute Nachricht: Das Bundesverkehrsministerium will an der Isentalbrücke und der Rimbachtalbrücke die Wartungstunnel unterhalb der Fahrbahn einkapseln. Das Ministerium vermutet, dass diese Hohlräume in der Brücke den Lärm verstärken. Dieses freiwillige Pilotforschungsprojekt kostet den Bund 2,2 Millionen Euro. Die ersten Vorbereitungen seien laut Verkehrsministerium bereits angelaufen, einen genauen Zeitplan gibt es aber noch nicht.