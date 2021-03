Hunde müssen ab heute in einigen Gebieten an die Leine. Zum Beispiel im Isental in Dorfen. Denn heute beginnt die Brut- und Setzzeit von Vögeln, Rehen oder auch Hasen. Und um sie und den Nachwuchs zu schützen, müssen Hunde bis Mitte Juli im Schutzgebiet an die kurze Leine. Spaziergänger sollen außerdem die ausgewiesenen Wege nicht verlassen.