Gute Nachrichten für Bahnfahrer in den östlichen Landkreis Erding: Die Bahnstrecke bis Dorfen wird in den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund, kurz MVV integriert. Damit rückt eine der letzten Strecken im Landkreis Erding zumindest tariflich näher an München. Realität wird das aber leider erst 2024, denn dann wird der Betrieb der Strecke neu ausgeschrieben.