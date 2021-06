Regionale Speisen, dunkelgrüne Ledergarnituren, schwebende Regale – das klingt nach einer Szene-Bar in der Münchner Innenstadt. Ist aber das Eat-and-Meet an der A94 in Dorfen. Und das wurde jetzt von einem Fachmagazin als „Tankstelle des Jahres 2021“ ausgezeichnet. Aber nicht nur das – die Tankstelle zählt sogar zu den schönsten Restaurants und Bars. Man wolle so Kunden anlocken, die von München nach Passau fahren – das Anhalten lohnt sich in jedem Fall, auch wenn der Tank noch voll ist.