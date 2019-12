Dorfen: Frau verliert Weihnachtsgeschenke

Bitte helft mit Weihnachten zu retten. Eine 37-jährige Frau hat gestern Nachmittag die Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder in Dorfen im Landkreis Erding verloren. Sie legte die Spielwaren in einer Tasche in den Kofferraum ihre autos und fuhr los. Der war allerdings nicht ganz geschlossen und so rutschte die Tasche raus. Als die Frau das merkte, fuhr sie die Strecke zurück – fand allerdings die Tasche nicht mehr. Wer die Spielsachen gesehen hat, meldet sich bittet bei der Polizei Dorfen oder gibt sie beim Dorfener Fundbüro ab.