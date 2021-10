Im August haben die Menschen in Dorfener Stadtteil Oberdorfen auf die harte Art und Weise lernen müssen, wie schnell es mit dem Hochwasser nach Starkregen geht. Nach mehreren Jahren ist nun eine digitale Starkregenkarte fertig, die klar zeigt, dass in mehreren Gebieten in der Stadt Hochwasser droht. Um das zu verhindern, sollen verschiedene Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Als erstes ein digitales Alarmsystem, das die Bewohner per App, SMS oder Mail vor einem möglichen Hochwasser warnen wird.