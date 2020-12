Dorfen: Krippenpfad mit Gewinnspiel

Es ist zumindest ein kleines bisschen Weihnachtsstimmung – hier in Dorfen gibt es nach 18 Jahren wieder einen Krippenweg. Und der kann sich sehen lassen. Über 60 Krippen sind in den Schaufenstern der Geschäfte in der Innenstadt zu bestaunen. Und den ganzen Weg zu gehen lohnt sich. Denn wer genau hinschaut kann über den Krippen goldene Sterne entdecken. Wer alle zählt und die richtige Anzahl per Mail an den Förderkreis schickt, kann einen sogenannten Dorfen-Gutschein gewinnen. Die Anzahl der Sterne könnt Ihr an stadtmarketing@dorfen.de schicken.