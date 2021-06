Dorfen: Kultursommer im Tonwerk

Endlich geht es wieder los – im Tonwerk in Dorfen ist ab jetzt Kultursommer. Den Auftakt hat der Kabarettist Erwin Pelzig gemacht. In einer Woche steht dann Comedian Harry G auf der Bühne und zaubert dem Publikum nach langen Lockdown-Monaten ein Lächeln ins Gesicht. Aber es ist noch mehr geplant, um den Sommer einzuläuten. Ab Juli soll die Außengastro im Tonwerk wieder öffnen – inklusive Pop-Up Biergarten. Dann kommt auch die Musik wieder zurück – zahlreiche Bands haben einen Auftritt angekündigt. Unter anderem die Lokalmatadoren von Deschowieda. Also ein Programm das keine Wünsche übrig lässt – einen Link zu den Tickets gibts hier.