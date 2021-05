Dorfen: Kultursommer im Tonwerk geplant

Kulturveranstaltungen sind aufgrund der sinkenden Inzidenzen ja wieder möglich – und in Dorfen im Landkreis Erding soll der Sommer auch gut gefüllt werden. Im Tonwerk sind von Mitte Juni bis September zahlreiche Musik- Comedy- und Kabarettveranstaltungen geplant. Den Auftakt macht der Kabarettist Markus Barwasser am 16. Juni – alles natürlich Open-Air und unter geltenden Hygieneauflagen. So richtig tanzen und rumlaufen sei wohl erst wieder 2022 möglich, so der Geschäftsführer vom Tonwerk. Einen Link zum Programm und Tickets findet Ihr hier.