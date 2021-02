Jan Haft aus Dorfen ist einer der bekanntesten Naturfilmer in ganz Deutschland. Und heute Abend läuft ein neuer Film von ihm im Fernsehen. Dafür ist Haft aber nicht in die weite Ferne gegangen, sondern um die Ecke an den Königssee. Im Film zeigt er Steinböcke, Alpensalamander oder auch Steinadler, die alle am Königssee zuhause sind. Ihm gehe es darum die Schönheit der Natur zu dokumentieren sagte Haft dem Merkur. Davon können wir uns um 20 Uhr 15 auf Arte selbst überzeugen.