In Dorfen ist heute Heizöl in die Isen gelaufen. Schuld hatte ein Betriebsunfall im Gewerbegebiet. Die Polizei muss die Einzelheiten noch klären. Eine bislang unbekannte Menge an Heizöl ist aus einem Fahrzeug ausgelaufen und in die Isen sowie die Kanalisation gelangt. Mehrere Feuerwehren rückten an und brachten Ölsperren auf dem Fluss aus. Wie schlimm die Verschmutzung ist, muss nun das Wasserwirtschaftsamt klären.