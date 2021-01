Dorfen: Störche überwintern

Für uns sind die aktuellen Temperaturen auch ein Grund zur Freude – wir können Rodeln oder einen Spaziergang durch den Schnee machen. Doch für die Störche, die in Dorfen überwintern ist es nicht so optimal. Die Kälte halten sie zwar aus, doch bei dem dichten Schnee wird die Nahrungssuche deutlich schwerer. Aktuell sind die Störche gerne auf Feldern unterwegs, um dort Mäuse zu fangen. Doch wenn zuviel Schnee liegt, können sie die Tiere nicht mehr sehen. Sollten die Störche also nicht genügend Nahrung finden, dann kann es sogar sein, dass sie noch den Last-Minute Flug in den Süden nehmen.