Der Landkreis München veranstaltet in den nächsten Tagen gleich drei Ausbildungsmessen. Los geht es heute in der Mehrzweckhalle Neuried. Die zweite ist dann am Donnerstag in Oberhaching in der Deisenhofener Halle und nächste Woche Montag geht es für die angehenden Azubis dann noch ins Ballhausforum nach Unterschleißheim. Mit dabei sind an die 150 Firmen aus fast 50 Branchen.