Drei Euro pro Corona-Test – diese Ausnahmen gibt es

Ab heute tritt auch hier in Oberbayern die neue Testverordnung des Bundes in Kraft. Demnach kosten die bisher kostenlosen Bürgertests an Apotheken oder Teststationen nun drei Euro. Damit will der Bund die enorm hohen Kosten etwas reduzieren. Es gibt aber deutschlandweit noch einige Ausnahmen:

Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Zum Beispiel Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel.

Haushaltsangehörige von Infizierten

Kinder bis fünf Jahre

Pflegende Angehörige

Bewohner von Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Besucher und Bewohner von Pflegeheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Kliniken

Menschen mit Behinderung und deren Betreuer

Personen, die nach einer Corona-Infektion einen Beleg dafür brauchen, dass sie wieder negativ sind, etwa für den Arbeitgeber

Zusätzliche Ausnahmen in Bayern

Wie das Landratsamt Freising mitteilt, geht der Freistaat aber noch einen Sonderweg. Demnach gibt es auch einen kostenlosen Test für

Kontaktpersonen von Infizierten

Mitarbeiter einer einer Einrichtung mit vulnerablen Menschen

Personen, die eine Warnung durch die Corona-Warn-App erhalten haben

Diese Sonderregeln gelten zunächst bis zum 15. Oktober und nur in Teststationen, die durch die Landratsämter betrieben werden. Welche das sind, erfahrt ihr auf der Website eures Landkreises.