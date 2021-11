„Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht!“ Seit fast 44 Jahren begeistert die Quizshow „1, 2 oder 3“ Kinder und Erwachsene in Deutschland und Österreich. Und bei der Sendung an diesem Sonntag ist auch ein Dreierteam hier aus Kaufering mit dabei. Beim Thema „Gut gewürzt“ müssen sie sich die drei Kinder gegen die Teams aus Österreich und Schweden durchsetzen. Die Sendung läuft am Sonntag um 17 Uhr im Kika.