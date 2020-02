Autofahrer und Pendler müssen sich heute Abend auf mehr Verkehr und vollere U-Bahnen in München einstellen. Es finden nämlich gleich drei sportlichen Großereignisse statt. Die Bayern spielen in der Fußball-Bundesliga gegen Paderborn, die FCB-Basketballer müssen in der Euro-League im Audi-Dome ran und auch die Münchener Eishockey-Cracks haben in der DEL ein Heimspiel in der Olympiahalle.