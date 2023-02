Dreister Dieb in Schongau

Einen Roller, zwei Autos, ein Taxi. Ein Mann hat gestern in Schongau versucht, gleich mehrere Fahrzeuge zu klauen. Am Morgen war es ein Roller, den er am Bahnhof starten wollte: ohne Erfolg. Gegen Mittag hat er versucht, ein Auto aus einer Kfz-Werkstatt zu endwenden. Wieder vergeblich. Am Nachmittag hat der Mann an einer Tankstelle sich in einen fremden PKW gesetzt, die Fahrerin konnte ihn aber dazu bringen, wieder auszusteigen. Direkt danach hat er ein Taxi entwendet, welches auf dem Tankstellengelände abgestellt war. Die Polizei konnte ihn schließlich am Ortsbeginn von Peiting stoppen.