Mit Drifts durch das Parkhaus der Therme Erding wollte ein 22-Jähriger offenbar seine Freunde beeindrucken. Die Vorführung am späten Freitagabend hat aber unsanft an einem Stahlpfosten geendet. Der junge Mann ist zwar unverletzt geblieben, an Auto und Pfosten ist aber ein großer Schaden entstanden. Weil er betrunken war und Drogen dabei hatte, muss er nun mit mehreren Anzeigen rechnen.