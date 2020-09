Dringend gesucht: Schulweghelfer in Dachau

Am Dienstag starten die Schulen bei uns. Dann sind wieder viele Schüler zu Fuß unterwegs und damit die auch sicher ankommen – dafür gibt es die ganzen ehrenamtlichen Schulweghelfer. Die stehen an neuralgischen Punkten und bringen die Schüler gut über die Straße. Damit zum Start des neuen Schuljahrs auch alle Stellen besetzt sind, sucht die Stadt Dachau noch dringend neue Schulweghelfer.

Pro Einsatz ist man etwa 30 Minuten beschäftigt. Dafür gibt es eine Entschädigung von 5,10 Euro. Wie oft man in der Woche Dienst hat, hängt von der Anzahl der Schulweghelfer und der eigenen freien Zeit ab. Vor dem ersten Einsatz bekommen die Schulweghelfer eine ausführliche Einweisung.

Interessierte können sich an das Ordnungsamt unter 08131 / 75-139 oder per E-Mail an ordnungsamt@dachau.de wenden.