Driving Home for Christmas-Tankgutscheine

Über Weihnachten fahren auch in diesem Jahr natürlich die meisten Menschen nach Hause. Und wir wollen Euch zusammen mit den Aral Tankstellen Oliver Thomas, Inning & Landsberg, daher vorab ein Weihnachtsgeschenk machen. Und zwar Tankgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro. Die könnt ihr deutschlandweit an jeder Araltankstelle einlösen.

Wie kommt Ihr an die Tankgutscheine?

Am Donnerstag, den 17.12.2020, könnt Ihr die Gutscheine bei uns im Programm gewinnen. Wir spielen jede Stunde zwischen 13 und 18 Uhr mit euch. Wenn Ihr den Aufruf im Radio hört, einfach anrufen unter der 08000 1064 1064 und dann nur eine Wahr-oder-Falsch-Frage rund um Weihnachten richtig beantworten. Schon tankt ihr kostenlos!

Also Radio an, am 17.12.!