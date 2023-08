Drogendealer in den Landkreisen Starnberg und München geschnappt

In Oberbayern ist ein mutmaßlicher Drogenhändler verhaftet worden – gegen drei weitere Mittäter wird ermittelt. Anfang der Woche waren die Wohnsitze der vier jungen Männer in Starnberg und Berg (Landkreis Starnberg) sowie Neuried (Landkreis München) durchsucht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 21-jährige Hauptverdächtige war nach einem anonymen Hinweis und später durch ein Drogengeschäft nahe Garmisch-Partenkirchen ins Visier der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geraten.

Neben Kokain, Marihuana, Amphetamin, Ecstasy-Tabletten, Ketamin und Verpackungsmaterial für Drogen wurden auch ein Einhandmesser, drei hochwertige Uhren und ein fünfstelliger Bargeldbetrag beschlagnahmt. Der 21-jährige Haupttäter und ein 20-jähriger Beschuldigte wurden einem Haftrichter vorgeführt, der Ältere kam anschließend in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den Jüngeren wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.