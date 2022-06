Am Münchner Flughafen droht in diesem Sommer ein Flugchaos. Wegen Personalmangel haben mehrere Airlines bereits Tausende Flüge gestrichen. Zuletzt hat die Lufthansa angekündigt, 2200 Flüge in München und Frankfurt zu streichen. Betroffen sind besonders Verbindungen innerhalb Deutschlands und Europas. Reisende müssen sich deshalb auf Schwierigkeiten einstellen.