Eagles auf Platz 4 der meistverdienenden Musiker

Welcher Musiker oder welche Band verdient eigentlich am meisten Geld? Die amerikanischen Billboard Charts haben sich nun mal die Einnahmen im vergangenen Jahr angeschaut und durchgerechnet, und da sind einige Überraschungen dabei. Weiterhin hat Taylor Swift am meisten Geld gemacht, vor Rapper Post Malone. Auf Platz 3 landete dann Celine Dion und auf Platz 4, die Eagles. Außerdem schafften es auch Queen und die Beatles in die Top 10, weil viele aktuelle Künstler massive Einnahmenverluste hinnehmen mussten, da sie nicht auf Tour gehen konnten.