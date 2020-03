Am Samstag heißt es in unserer Region: „Licht aus!“ Denn dann initiiert der WWF die „Earth Hour“ als Zeichen für den Klima- und Umweltschutz. In Dachau wird beispielsweise das Rathaus und die Sankt Jakob Kirche im Dunkel liegen. Auch das Rathaus in Maisach im Landkreis Fürstenfeldbruck macht das Licht aus – und zwar von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr.