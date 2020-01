Ebay-Anzeige führt zu Fahraddieb

Und die Poinger Polizei hat einen Fahrraddieb geschnappt. Der 42-jährige Mann aus Erding hatte am Montag am Poinger S-Bahnhof ein Jugend-Mountainbike gestohlen und es am gleichen Tag noch auf ebay gestellt. Zivile Beamte nahmen den Mann fest und haben in seiner Wohnung noch sechs weitere Räder sichergestellt. Deren Besitzer werden jetzt gesucht. Es ist anzunehmen, dass die Geschädigten bislang keine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl erstattet haben.

Die Polizeiinspektion Poing, T. 08121/99170, bittet darum, dass sich Opfer eines Fahrraddiebstahls am S-Bahnhof oder Busbahnhof in Erding melden sollen.