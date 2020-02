Wegen der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen haben am Samstag am Ebersberger Marienplatz etwa 100 Menschen gegen Faschismus demonstriert. Das Bündnis „Bunt statt Braun“ hatte dazu aufgerufen. In Thüringen hatte sich der FDPler Kemmerich mithilfe von Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Mittlerweile ist er zurückgetreten.