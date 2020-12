Trotz verlängertem Teil-Lockdown gibt es im Alten Kino in Ebersberg weiter Programm. Auch morgen gibt es wieder einen Livestream – in Eigenregie haben die Mitarbeiter ein Programm aus kurzen Filmen, Musik und Quizfragen zusammengestellt. Per Live-Chat kann man dann mitraten. Tickets kosten zwischen einem und 10 Euro – je nachdem wie man möchte. Einen Link gibt’s hier.