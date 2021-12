Ebersberg baut seinen Mobilfunkmast selbst

Die Gegend ist idyllisch hier in der Region südöstlich von Ebersberg. Die Anwohner sind trotzdem sauer. Denn das Handy ist hier nutzlos, der Empfang miserabel. Schon seit drei Jahren ist die Stadt in Kontakt mit der Telekom und Vodafone, passiert ist aber nichts. Deshalb nimmt Ebersberg das Projekt jetzt selbst in die Hand: Gefördert vom Freistaat baut die Stadt ihren eigenen Mobilfunkmast in direkter Nachbarschaft zum Dorf Traxl. Anwohnerproteste, wie sie bei ähnlichen Projekten sonst üblich sind, gibts da aber keine, im Gegenteil: Die Anwohner drängen darauf, endlich vernünftig telefonieren zu können.