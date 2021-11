Wer sich gegen das Corona-Virus im Landkreis Ebersberg impfen lassen will, brauch ab Freitag wieder einen festen Termin. Das gilt für das Impfzentrum Ebersberg, aber auch für die Impfstation in Poing. Da die Anzahl der Impfwilligen in den vergangenen Wochen stark gestiegen ist, ist nun eine Anmeldung wieder erforderlich. Wer zu einer Impfung kommen möchte, kann sich online unter www.impfzentren.bayern anmelden.