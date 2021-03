Ebersberg: Gartenabfälle eingesammelt

Alle Gartenbesitzer im Landkreis Ebersberg aufgepasst: ab kommender Woche sammelt das Landratsamt wieder eure Gartenabfälle ein. Die können ab 7 Uhr morgens am Straßenrand stehen und werden dann mitgenommen. Es sollte mit verrottbaren Schnüren in handliche Bündel gepackt sein. Nicht verwendet werden sollten dazu Plastiksäcke. Laub, Gras und anderes loses Material wie kleine Schnittreste etc. können in Papiersäcken zur Abholung bereitgestellt werden. Nicht mitgenommen werden Strauch- und Baumschnitt über zwei Meter Länge und Wurzelstöcke mit einem Durchmesser größer als zwanzig Zentimeter.