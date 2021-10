Ebersberg: Großes Ramadama in der Stadt

Die Stadt sagt Müll und Kippen den Kampf an. Am Samstag findet hier in Ebersberg das große Ramadama statt. Unter dem Motto „Sauber bleiben, Ebersberg“ sind alle Bürger eingeladen, sich um neun Uhr im Stadtgarten zu treffen. Jeder wird dann mit Müllgreifern, Müllsäcken und speziellen Kippen-Sammelbehältern ausgestattet und dann gehts los. Die Stadt legt in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf Zigarettenstummel, denn jede Kippe ist eine Gefahr für Kinder, Tiere und das Grundwasser. Für alle fleißigen Müllsammler gibts dann nach dem Saubermachen noch eine kleine Überraschung.