Ebersberg: Kreisklinik sucht händeringend Pflegekräfte

Volle Intensivstationen, Arbeiten mit Infektionsschutzkitteln und Gesichtsvisieren – Pflegekräfte machen aktuell einen besonders harten Job. Und gleichzeitig werden es immer weniger. Hinzu kommen auch viele Krankheitsfälle beim Personal in den Kliniken. Die Kreisklinik hier in Ebersberg bittet deshalb jetzt um Unterstützung und sucht dringend Leute, die eine Pflegeausbildung abgeschlossen haben oder gerade Medizin studieren. Neue Kollegen sollen dabei natürlich nicht alleine gelassen werden und werden in die Grundlagen der Pflege eingelernt.

Wer sich vorstellen kann, vorübergehend in der Kreisklinik zu arbeiten, kann sich jederzeit telefonisch mit Pflegedirektor Dr. Peter Huber in Verbindung setzen, Telefon 08092/82 10132.