Waldbrände und Überschwemmungen. Solche Katastrophen könnten künftig häufiger vorkommen. Deshalb rüstet der Landkreis Ebersberg den Katastrophenschutz auf. Es sollen unter anderem zwei Tanklöschfahrzeuge gekauft werden, die Tausende Liter Wasser schnell zum Brand bringen können. Dazu kommt ein Schlauchwagen, der zwei Kilometer Schläuche an Bord hat. Damit will sich der Landkreis auf mögliche Waldbrände in abgelegenen Gebieten vorbereiten.