Ebersberg: Landratsamt ruft zu „Familienfreundlich“-Wettbewerb auf

Ob flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung oder gerade jetzt in Corona Zeiten das Home-Office – viele Unternehmen setzen heutzutage darauf möglichst familienfreundlich zu sein. Und der Familienpakt Bayern möchte das Engagement mit dem Wettbewerb „Erfolg.Familienfreundlich“ auszeichnen. Das Landratsamt in Ebersberg ruft alle Unternehmen auf sich noch zu bewerben. Die Gewinner können sich dann mit dem Logo des Wettbewerbs schmücken und so für sich werben. Bewerben können sich die Unternehmen noch bis Freitag – wie genau erfahrt Ihr hier.