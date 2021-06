Hoher Besuch im Klosterbauhof in Ebersberg. Der Standup-Comedian Michael Mittermeier kommt mit seinem Programm „Zapped!“ in die Stadt. Der eröffnet am 28. Juni den Ebersberger Kultursommer. Das Programm sei ein nostalgischer Rückblick in die TV-Geschichte, so die Veranstalter. Einen Link zu den Tickets gibt’s hier.