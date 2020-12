Ebersberg: Noch immer Störche im Landkreis zu sehen

Es ist ein Anblick, den man im Winter eigentlich nicht erwartet – doch im Landkreis Ebersberg sind noch immer einige Störche unterwegs. Zum Beispiel am Wildpark Poing oder im Westen von Markt Schwaben. Grund sind laut Landesbund für Vogelschutz die früheren Wiederansiedlungsprojekte in der Schweiz, dem Elsass und Baden-Württemberg. Die sind mit der Zeit nun auch nach Bayern weitergereist und haben sich hier angesiedelt. So käme es, dass die Störche lieber im Landkreis Ebersberg überwintern anstatt in den warmen Süden zu fliegen.