Ebersberg: S-Bahn und Regionalzüge fallen an Wochenenden aus

Sturmtief Sabine hat die Bahn Pendler in unserer Region heute viel Geduld gekostet. Doch für alle, die mit der S4 oder Regionalzügen von München hier nach Ebersberg fahren, wird es vorerst nicht besser. Denn wegen Bauarbeiten ist die Strecke zwischen Grafing und Ebersberg an den nächsten drei Wochenenden teilweise gesperrt. Es ist ein Pendelbus eingerichtet – der fährt allerdings immer etwas früher ab. Ihr solltet also immer den Ersatzfahrplan im Blick halten. An folgenden Tagen fallen die S4 und die Regionalzüge aus:

S-Bahn: Immer Sonntags von 22.30 Uhr bis Montags 02.30 Uhr

Filzenexpress: Freitag, 21.02 18.35 Uhr bis Sonntag 23. Februar 00.30 Uhr & Sonntag, 23. Februar 18.35 bis Montag 24.02. 00.30