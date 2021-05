Der Serieneinbrecher, der seit Anfang März in Ebersberg sein Unwesen treibt, wurde nun geschnappt. Laut Polizei ist der Täter ein 24-jähriger Deutscher, der erst im März nach Ebersberg gezogen war und schon vorher unangenehm aufgefallen ist. Unter anderem den Einbruch in das Autohaus Eichhorn oder der Spedition Reischl hat er gestanden – und auch ein Auto soll er geklaut haben. Den 24-Jährigen erwartet nun wohl eine längere Haftstrafe, so die Polizei.